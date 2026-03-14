韓国発の人気ガールズグループ「BLACKPINK」メンバー・リサさん（28）が2026年3月7日、自身のインスタグラムを更新。大胆に背中が開いた衣装ショットを披露した。圧巻のスタイルが際立つリサさんは、「Owning my time」という言葉とともに、化粧品イベントのオフショットを投稿。大きく背中が開いた超ミニドレスと、デコルテとウエストを出した大人の雰囲気のブラックコーデで、さまざまなポーズをとるショットを16枚公開した。イ