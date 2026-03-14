オランダで今季ゴールを量産している上田綺世は、どこまで数字を伸ばせるか。この日本代表FWは今季、リーグ戦で20ゴールをマークし、得点ランキングでトップに立っている。最近は昨年12月６日のズウォーレ戦以来、３か月間もゴールから遠ざかっていたものの、今年３月８日に行なわれた直近のNAC戦では２ゴールの活躍をみせた。オランダメディア『FR-Fans』がそんな上田に関するアンケートを実施。「今季30ゴールに到達できる