NAC戦では２ゴールの活躍をみせた上田。（C）Getty Images

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　オランダで今季ゴールを量産している上田綺世は、どこまで数字を伸ばせるか。

　この日本代表FWは今季、リーグ戦で20ゴールをマークし、得点ランキングでトップに立っている。最近は昨年12月６日のズウォーレ戦以来、３か月間もゴールから遠ざかっていたものの、今年３月８日に行なわれた直近のNAC戦では２ゴールの活躍をみせた。

　オランダメディア『FR-Fans』がそんな上田に関するアンケートを実施。「今季30ゴールに到達できるか」との質問に対し、62パーセントのファンが「NO」と回答したという。
 
「29ゴールまではいきそう」「25ゴール以上にはなるだろう」といった意見が並ぶなか、一部では、次のような新たなストライカーの補強を求める声もあるようだ。

「もし25ゴールを挙げることができれば、素晴らしいシーズンになる。ワールドカップ２、３ゴール決めれば、2000万ポンドくらいで売却できるだろう。３シーズンを終え、フェイエノールトは新たなストライカーを迎える準備ができている」

　フェイエノールトは15日にエクセルシオールとホームで対戦。上田の２戦連発に期待だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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