オランダでゴール量産の上田綺世、「30ゴールに到達できるか」との問いに現地ファンの62％が「NO」と回答…放出論も「新たなストライカーを迎える準備ができている」
オランダで今季ゴールを量産している上田綺世は、どこまで数字を伸ばせるか。
この日本代表FWは今季、リーグ戦で20ゴールをマークし、得点ランキングでトップに立っている。最近は昨年12月６日のズウォーレ戦以来、３か月間もゴールから遠ざかっていたものの、今年３月８日に行なわれた直近のNAC戦では２ゴールの活躍をみせた。
オランダメディア『FR-Fans』がそんな上田に関するアンケートを実施。「今季30ゴールに到達できるか」との質問に対し、62パーセントのファンが「NO」と回答したという。
「29ゴールまではいきそう」「25ゴール以上にはなるだろう」といった意見が並ぶなか、一部では、次のような新たなストライカーの補強を求める声もあるようだ。
「もし25ゴールを挙げることができれば、素晴らしいシーズンになる。ワールドカップ２、３ゴール決めれば、2000万ポンドくらいで売却できるだろう。３シーズンを終え、フェイエノールトは新たなストライカーを迎える準備ができている」
フェイエノールトは15日にエクセルシオールとホームで対戦。上田の２戦連発に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この日本代表FWは今季、リーグ戦で20ゴールをマークし、得点ランキングでトップに立っている。最近は昨年12月６日のズウォーレ戦以来、３か月間もゴールから遠ざかっていたものの、今年３月８日に行なわれた直近のNAC戦では２ゴールの活躍をみせた。
オランダメディア『FR-Fans』がそんな上田に関するアンケートを実施。「今季30ゴールに到達できるか」との質問に対し、62パーセントのファンが「NO」と回答したという。
「29ゴールまではいきそう」「25ゴール以上にはなるだろう」といった意見が並ぶなか、一部では、次のような新たなストライカーの補強を求める声もあるようだ。
「もし25ゴールを挙げることができれば、素晴らしいシーズンになる。ワールドカップ２、３ゴール決めれば、2000万ポンドくらいで売却できるだろう。３シーズンを終え、フェイエノールトは新たなストライカーを迎える準備ができている」
フェイエノールトは15日にエクセルシオールとホームで対戦。上田の２戦連発に期待だ。
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