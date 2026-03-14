和楽器に親しみを持ってもらおうと、プロの和楽器演奏者でつくるバンドによる音楽教室が秋田市で開かれました。秋田市のミルハスで行われた和楽器の音楽教室。15日開催の民謡フェスを前に和楽器に親しんでもらおうとミルハスが企画しました。講師を務めたのは津軽三味線奏者、吉田兄弟の兄、良一郎さんが率いる和楽器バンド、WASABIのメンバーです。三味線や尺八などそれぞれの楽器に分かれ、間近で生の演奏を聴いた参加者た