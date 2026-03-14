タレントの大沢あかねさん（40）が2026年3月9日、自身のインスタグラムを更新。白レースのワンピース姿を披露した。「願いが叶うなら一日中」大沢さんは、レースのワンピース姿で、ソファに座るショットを含む4枚を投稿した。「願いが叶うなら一日中、ずーっとベッドでゴロゴロしていたいと思う今日この頃」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、白いレースのワンピースを着用。えりはV字にあいていて、袖の部分はレー