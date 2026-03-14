暴力団組員の男が恐喝未遂の疑いで再逮捕されました。 再逮捕されたのは指定暴力団六代目共政会原田組組員の男（２６）です。 男は去年１２月、ＳＮＳの通話機能を使って知人男性に「ヤクザは堅気と違って詰め方は違うで」などと言って暗号資産の取引口座を開設させたうえ、脅し取ろうとした疑いが持たれています。 警察によりますと男性がログインに必要な情報を一部しか提供しなかったため、男は口座を利用することができず未