【モデルプレス＝2026/03/14】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】BMSG新グループ、初TGCで堂々パフォーマンス◆STARGLOW「TGC」初出演RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMからなる5⼈組で、BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕⽣し、1&#