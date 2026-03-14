政府がチャーターした、リヤド発東京/成田行きのチャーター便が、成田空港に到着した。エチオピア航空ET8410便として、ボーイング787-9型機（機体記号：ET-AUR）で運航した。リヤドを現地時間3月13日午後2時58分に出発し、成田空港に翌14日午前7時13分に到着した。外務省によると、イラク、クウェート、バーレーン、カタール、サウジアラビアから出国を希望する邦人220名に加え、余席に自国民保護に関する相互協力の観点から、台湾