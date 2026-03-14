【モデルプレス＝2026/03/14】超特急のユーキ（村田祐基）とシューヤ（志村秀哉）が13日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。シューヤが、アルバイトでのエピソードを明かした。【写真】超特急「後ろから見ても前から見てもすぐ誰か分かる」独特な寝方をするメンバー◆超特急シューヤ、幼少期の夢とはこの日は、小学生の頃の夢を叶えたというリスナーからのメ