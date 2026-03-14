嶋村はオープン戦でアーチをかけるなど非凡な打撃センスも注目されている（C）産経新聞社打てる捕手として育成が期待されているリーグ連覇を狙う阪神が着々と3月27日の開幕（巨人戦・東京ドーム）に向け、チーム整備を進めている。また新たにチームの力になっていきそうな若手の逸材にも球界内から注目が高まっている。【逸材発掘】阪神に現れたスラッガーがヤバかった…現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コ