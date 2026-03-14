今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『絶景の紀南！串本白浜水族動物巡り！！』という宮崎空色さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）【すずきつづみ誕生祭2026】【第2回すずきつづみCCS投稿祭】参加作品 つづみ誕は和歌山旅行、和歌山とてもいい所。行けば行くほど魅力が溢れて楽しい。憧れのイルカ特急のグリーン車で紀南方面へ行くという投稿者の宮崎空色さん。オーシャンアロー号のグリーン車か