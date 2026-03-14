絶景あふれる和歌山南部へ水族館と動物を見に行ってきた！ 海の豊かさを感じたあとは、アドベンチャーワールドでイルカの群れの大ジャンプに圧倒される

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『絶景の紀南！串本白浜水族動物巡り！！』という宮崎空色さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

【すずきつづみ誕生祭2026】【第2回すずきつづみCCS投稿祭】参加作品 つづみ誕は和歌山旅行、和歌山とてもいい所。行けば行くほど魅力が溢れて楽しい。

憧れのイルカ特急のグリーン車で紀南方面へ行くという投稿者の宮崎空色さん。

オーシャンアロー号のグリーン車から望む快晴の海が見たかったそう。

絶景を眺めていたらあっという間に串本駅に到着。バスに乗って串本海中公園へ向かいます。

入ってすぐにあったのは自然光が差し込むサンゴ水槽。

紀伊半島の先端らしく、温かい海の生き物が沢山いてとても新鮮だったとのこと。

串本海中公園にはウミガメがいるプールもあります。大きなウミガメが沢山いて可愛かったそうです。

さらにはウミガメの赤ちゃんを手に載せることもできました。小さくてとっても可愛いですね。

続いてはトンネル水槽。大型回遊魚が自然光に照らされていい感じです。

この日海中観光船は運休でしたが、海中展望塔は入れました。

飼育下ではない野生のサンゴや魚を見ることができる海中展望塔はとても良いものだった、と宮崎空色さん。水流に逆らえないハコフグが、かわいかったりちょっとかわいそうだったりしたとか。

お迎えしたウミガメぬいぐるみと共に泊まったホテルはトレインビューでした。

2日目、パンダ推しのバスで向かったのは京都大学白浜水族館。

入って正面には巨大なロウニンアジやカスミアジがいる水槽が。今まで見てきた中で最大のサイズに、紀伊半島と黒潮の近さを感じたとのこと。

小型回遊魚や「こんな顔のおじさま見たことあるぞ」な魚などを見て回ったそうです。

水族館のあとはバスの時間まで近くを散策。白浜という名前の由来の白良浜は本当に白くて綺麗な浜でした。「こんな白くて蒼くて美しい海は、冬の北陸民からしたら信じられない」のだとか。

次に訪れたのはアドベンチャーワールド。

ここで宮崎空色さんは馬が無防備に寝ているところに遭遇。

続いて動物たちのショーを見たところ……

ペンギンだけが走ってきたり、フラミンゴだけが翼をバタつかせながらやってきたり、ヤギさんが高い所をトコトコ歩いてきたりと度肝を抜かれたのでした。おそろしく多種多様な動物たちの姿を見れたそうです。

今回、宮崎空色さんがアドベンチャーワールドを訪れた最大の目的は8種類もいるペンギンに会うこと。

曰く、「換羽期のモフボサペンギンからしか得られない栄養がある」とか。

そしてアデリーペンギンはこの顔がとても好きなのだそう。

アドベンチャーワールドはイルカショーもすごいものでした。

「野生化での群れじゃん！」という頭数のイルカが一斉にジャンプ！ 過去最大級の同時跳躍数を見てとても興奮したとのことです。

ショーのあとはケニア号に乗ってサファリゾーンへ。はじめての体験にこれまた興奮したとのことでした。

半日いても園内一周ができないほど広かったというアドベンチャーワールド。広い上に濃厚だったと宮崎空色さん。絶景ばかりで和歌山のことがとても気に入ったので、またすぐにでも訪れたいとのことでした。

絶景や動物たちの魅力に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。ご紹介しきれなかった素敵なシーンがいくつも登場します。

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