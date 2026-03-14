NASA（アメリカ航空宇宙局）は現地時間2026年3月12日、アポロ計画以来となる有人月周回ミッション「Artemis II（アルテミスII）」の飛行準備審査（FRR：Flight Readiness Review）を完了し、現地時間2026年4月1日の打ち上げに向けた準備作業を継続することを発表しました。【▲ 上段（2段目）のヘリウム供給問題を受けてVAB（ロケット組立棟）にロールバックされる大型ロケット「SLS（スペース・ローンチ・システム）」。ケネディ