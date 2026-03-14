体調や人間関係の悪化などで働けなくなった時、誰に助けを求めればいいのか。28歳男性は職を転々とする中、双極性障害を発症する。実家に頼ることもできず、ひとり苦しんだ男性を救ったのは「生活保護」。病とともに生きる覚悟を決めた男性が今、自分と同じ境遇の人に伝えたいこととは――。（後編／全2回）写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen【前編のあらすじ】両