サプライズ指名にスタジオがどよめいた。3月13日、「パーラーカチ盛りABEMA店」では、「2026年パチンコドラフト会議」の後編を放送。参加者はレギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎、カカロニの栗谷、クズ芸人の岡野陽一、お見送り芸人しんいちといったパチンコ好きの4人で、それぞれが、もし自分がパチンコ番組を始めるなら、誰をメンバーに入れるかを空想した。【映像】パチンコ界を大物女優が席巻する？栗谷は、前編で