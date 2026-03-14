サプライズ指名にスタジオがどよめいた。3月13日、「パーラーカチ盛りABEMA店」では、「2026年パチンコドラフト会議」の後編を放送。参加者はレギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎、カカロニの栗谷、クズ芸人の岡野陽一、お見送り芸人しんいちといったパチンコ好きの4人で、それぞれが、もし自分がパチンコ番組を始めるなら、誰をメンバーに入れるかを空想した。

【映像】パチンコ界を大物女優が席巻する？

栗谷は、前編で「あるひとりのカリスマを立てた番組」とコンセプトを説明。1巡目には空気階段・鈴木もぐらを競合で逃した後にレインボー・ジャンボたかお、2巡目には清水あいりをチョイスした。注目の3巡目、ここで栗谷はなんと名女優・沢口靖子を指名。その瞬間、共演者たちから「帰れ！」「ボケんなよ」「これは無理だわ」などと怒号が飛んだ。

これを受け、栗谷は「忘れてるでしょ？パチンコ界のベテランですよ」と発言。進行役のさらば青春の光・森田哲矢が「どういうこと？」と首を傾げると、「SANKYOのCMに出てたでしょ。沢口靖子さん」と説明し、「あれで科捜研（『科捜研の女』）のファンをパチンコ業界に連れ込んできたでしょ」と熱弁した。

続けて、「だから、パチンコ好きじゃない？科捜研やってて、リッツのCMやってる時に、パチンコのCMに出ないと思うんですよ。だから、相当好きだと思うんですよ」と勝手に推察。「これがさっき言ってたカリスマ？」との確認には「カリスマです！」と即答し、「よかった、被らなくて」と安堵した。

この指名について、パチンコYouTuberの日直島田は「パチンコの芸能人って誰？ってなったら、基本的にやっぱ和田アキ子さん」とコメント。「和田アキ子さんの次世代を、もし沢口靖子さんがやれば、めちゃくちゃ大きな力を獲得することになるとは思います」と述べた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

