パルマは1-4で敗戦イタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶は、現地時間3月13日に行われたセリエA第29節トリノ戦に先発出場した。試合は1-4で敗れ、先制点を許した場面で股を抜かれたプレーについて、チームを率いるカルロス・クエスタ監督は背番号1を全面的に擁護している。イタリアメディア「Eurosport」が報じた。パルマは敵地でのトリノ戦で、FWジョバンニ・シメオネのシュートを鈴木が股下から通してしまい、痛恨の形で先