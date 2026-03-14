野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」米国代表は13日（14日）、ダイキン・パークでの準々決勝カナダ戦に臨む。米国は1次ラウンドプールBを2位通過。あわや敗退という状況にも直面したが、優勝候補としていよいよ負けられない戦いとなる。一方のカナダはプエルトリコやキューバと争ったプールAを首位で突破し初の準々決勝進出。大会全試合で3失点以上を許し