【WBC】「カナダvs.アメリカ」リアルタイム速報／ハイライトまとめ 準々決勝…崖っぷちから生還の米国が序盤でリード、強力打線で優位な展開に
野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」米国代表は13日（14日）、ダイキン・パークでの準々決勝カナダ戦に臨む。
米国は1次ラウンドプールBを2位通過。あわや敗退という状況にも直面したが、優勝候補としていよいよ負けられない戦いとなる。一方のカナダはプエルトリコやキューバと争ったプールAを首位で突破し初の準々決勝進出。大会全試合で3失点以上を許していない点がここまで光るが、アメリカの強力打線相手に勢いを継続できるか。
試合展開と注目のプレーなどを、リアルタイムで随時更新していく。
3月14日 準々決勝「カナダvs.アメリカ」
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■試合ハイライト【カナダ代表 0－3 米国代表】
4回表：
3回裏：ウェブがわずか6球で三者凡退の好投。
3回表：先頭のクロウ＝アームストロングが鋭い一塁強襲の打球を放つと、ソロカのカバーも遅れ内野安打。2死からジャッジが四球、シュワーバーも緩い三塁方向のあたりが内野安打となり、2死満塁のチャンス。球場ではUSAコールも起きる。5番ブレグマンは三遊間への鋭い当たり。これをトロがダイビングで止めるが、一塁への送球が高くなり2者生還。記録は三安打と送球エラー、米国がリードを広げる。
カナダは投手交代、2番手は23歳左腕アッシュマンしてピンチを切り抜ける。
ブレグマンの打球を三塁・トロはうまく止めるが…米国の追加点シーン
2回裏：1死からB.ネイラーが左安打で出塁も、ウェブが落ち着いて後続を打ち取りイニング終了。コーナーを突きながらここまで32球。
ウェブは2回も無失点で切り抜ける
2回表：ソロカがこの回はテンポの良い投球、三者凡退でイニング終了。
1回裏：カナダも先頭のロペスが変化球を捉え安打で出塁。1死からオニールも続き、カナダも初回からチャンスを作るがケイシー、トロが連続三振でイニング終了。アメリカ先発ウェブが貫禄の投球。
ウェブは初回のピンチを奪三振で切り抜ける
ブレグマンが背走しながら好捕
1回表：先頭のウィットJr.がしっかり見極め四球で出塁。続くハーパーは中堅への大きなフライを放つが、クラークがフェンス際でナイスキャッチ！続くジャッジは左翼への弾丸二塁打で1死二、三塁とチャンスを広げ、4番シュワーバーの一ゴロでアメリカが先制。
シュワーバーのゴロで米国代表が先制
ジャッジの弾丸二塁打
ハーパーの大飛球をクラークがナイスキャッチ
試合前：随時更新します
試合前：ここまでのカナダ代表戦績
3/7 ブラジル戦勝利（15-5）
3/8 イギリス戦勝利（9-1）
3/10 メキシコ戦勝利（5-3）
3/11 イタリア戦敗戦（6-8）
試合前：ここまでのアメリカ代表戦績
3/8 コロンビア戦勝利（8-2）
3/9 パナマ戦敗戦（3-4）
3/11 プエルトリコ戦勝利（3-2）
3/12 キューバ戦勝利（7-2）
■スターティングメンバー
※打率は試合前時点
カナダの先発メンバー
1（遊）ロペス .214
2（一）J.ネイラー .250
3（右）オニール .143
4（左）ケイシー .500
5（三）トロ .467
6（DH）ブラック .000
7（捕）B.ネイラー .308
8（中）クラーク .231
9（二）ジュリアン .125
先発投手：ソロカ 3.00
3/8コロンビア戦
3回、被安打4、奪三振2、四球1、失点1
アメリカの先発メンバー
1（遊）ウィットJr. .357
2（一）ハーパー .200
3（右）ジャッジ .250
4（DH）シュワーバー .375
5（三）ブレグマン .143
6（左）アンソニー .333
7（捕）ローリー .000
8（二）トゥラング .417
9（中）P.クロウ＝アームストロング .300
先発投手：ウェブ 2.25
3/7ブラジル戦
4回、被安打1、奪三振6、四球0、失点1
■試合情報
カナダ代表vs.アメリカ代表
試合開始：3月14日（土）9時00分
中継情報：Netflix（有料）