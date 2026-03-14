野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」米国代表は13日（14日）、ダイキン・パークでの準々決勝カナダ戦に臨む。

米国は1次ラウンドプールBを2位通過。あわや敗退という状況にも直面したが、優勝候補としていよいよ負けられない戦いとなる。一方のカナダはプエルトリコやキューバと争ったプールAを首位で突破し初の準々決勝進出。大会全試合で3失点以上を許していない点がここまで光るが、アメリカの強力打線相手に勢いを継続できるか。

試合展開と注目のプレーなどを、リアルタイムで随時更新していく。



3月14日 準々決勝「カナダvs.アメリカ」

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■試合ハイライト【カナダ代表 0－3 米国代表】

4回表：

3回裏：ウェブがわずか6球で三者凡退の好投。

3回表：先頭のクロウ＝アームストロングが鋭い一塁強襲の打球を放つと、ソロカのカバーも遅れ内野安打。2死からジャッジが四球、シュワーバーも緩い三塁方向のあたりが内野安打となり、2死満塁のチャンス。球場ではUSAコールも起きる。5番ブレグマンは三遊間への鋭い当たり。これをトロがダイビングで止めるが、一塁への送球が高くなり2者生還。記録は三安打と送球エラー、米国がリードを広げる。

カナダは投手交代、2番手は23歳左腕アッシュマンしてピンチを切り抜ける。

ブレグマンの打球を三塁・トロはうまく止めるが…米国の追加点シーン

2回裏：1死からB.ネイラーが左安打で出塁も、ウェブが落ち着いて後続を打ち取りイニング終了。コーナーを突きながらここまで32球。

ウェブは2回も無失点で切り抜ける

2回表：ソロカがこの回はテンポの良い投球、三者凡退でイニング終了。

1回裏：カナダも先頭のロペスが変化球を捉え安打で出塁。1死からオニールも続き、カナダも初回からチャンスを作るがケイシー、トロが連続三振でイニング終了。アメリカ先発ウェブが貫禄の投球。

ウェブは初回のピンチを奪三振で切り抜ける

ブレグマンが背走しながら好捕

1回表：先頭のウィットJr.がしっかり見極め四球で出塁。続くハーパーは中堅への大きなフライを放つが、クラークがフェンス際でナイスキャッチ！続くジャッジは左翼への弾丸二塁打で1死二、三塁とチャンスを広げ、4番シュワーバーの一ゴロでアメリカが先制。

シュワーバーのゴロで米国代表が先制

ジャッジの弾丸二塁打

ハーパーの大飛球をクラークがナイスキャッチ

試合前：随時更新します

試合前：ここまでのカナダ代表戦績

3/7 ブラジル戦勝利（15-5）

3/8 イギリス戦勝利（9-1）

3/10 メキシコ戦勝利（5-3）

3/11 イタリア戦敗戦（6-8）

試合前：ここまでのアメリカ代表戦績

3/8 コロンビア戦勝利（8-2）

3/9 パナマ戦敗戦（3-4）

3/11 プエルトリコ戦勝利（3-2）

3/12 キューバ戦勝利（7-2）

■スターティングメンバー

※打率は試合前時点

カナダの先発メンバー

1（遊）ロペス .214

2（一）J.ネイラー .250

3（右）オニール .143

4（左）ケイシー .500

5（三）トロ .467

6（DH）ブラック .000

7（捕）B.ネイラー .308

8（中）クラーク .231

9（二）ジュリアン .125

先発投手：ソロカ 3.00

3/8コロンビア戦

3回、被安打4、奪三振2、四球1、失点1

アメリカの先発メンバー

1（遊）ウィットJr. .357

2（一）ハーパー .200

3（右）ジャッジ .250

4（DH）シュワーバー .375

5（三）ブレグマン .143

6（左）アンソニー .333

7（捕）ローリー .000

8（二）トゥラング .417

9（中）P.クロウ＝アームストロング .300

先発投手：ウェブ 2.25

3/7ブラジル戦

4回、被安打1、奪三振6、四球0、失点1

■試合情報

カナダ代表vs.アメリカ代表

試合開始：3月14日（土）9時00分

中継情報：Netflix（有料）