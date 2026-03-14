高市早苗首相（左）と麻生太郎自民党副総裁（右）。ふたりの間には、隙間風が吹いているとみられているが......2024年、岸田文雄政権によって自民党の派閥はそのほとんどが解散した。そして、"派閥嫌い"な高市首相の存在によって、いよいよ復活の目はなくなった......と思いきや、実際に起きているのはその逆の現象だった！?なぜ自民党議員は今、再び徒党を組まんと活発に動いているのか？怪奇な党内力学の変化に迫った！【再び