¡í·²¤ì¤Ê¤¤¡í¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂ¸µ¤Ç¤Ê¤¼¤«¼«Ì±ÅÞ¡ÖÇÉÈ¶ÂçÉü³è¡×¤Î²ø
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Êº¸¡Ë¤ÈËãÀ¸ÂÀÏº¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ¡Ê±¦¡Ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢·ä´ÖÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬......
2024Ç¯¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÀ¯¸¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤Ï¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬²ò»¶¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢"ÇÉÈ¶·ù¤¤"¤Ê¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÉü³è¤ÎÌÜ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿......¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎµÕ¤Î¸½¾Ý¤À¤Ã¤¿¡ª?
¤Ê¤¼¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ïº£¡¢ºÆ¤ÓÅÌÅÞ¤òÁÈ¤Þ¤ó¤È³èÈ¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡²ø´ñ¤ÊÅÞÆâÎÏ³Ø¤ÎÊÑ²½¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ª
½°»²¹ç¤ï¤»¤Æ417¿Í¡£µðÂçÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÎ¨¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Çº£¡¢¤Ê¤¼¤«àÇÉÈ¶Éü³èá¤ÎÆ°¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¢¶âÌäÂê¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¼«Ì±¤ÎÇÉÈ¶¤¬¼¡¡¹¤È²ò¾Ã¤Ø¤ÈÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï´ßÅÄÊ¸ÍºÀ¯¸¢²¼¤Î2024Ç¯½Õ¤Î¤³¤È¡£
¡ÖËãÀ¸ÇÉ¤À¤±¤ÏÎÎÂµ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤·¤å¤¦¡Ë¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤¬²ò¾Ã¤Ë´è¤È¤·¤Æ±þ¤¸¤º¤ËÇÉÈ¶¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤¤ì¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏµìÇÉÈ¶¤ÎÍÎÏ¼Ô¤¬ÊÙ¶¯²ñ¤äµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤³¤ËµÄ°÷¤¬¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÇÉÈ¶¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¿¥¤À¤Ã¤¿µÄ°÷¥°¥ë¡¼¥×²½¤ÎÆ°¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î½°±¡ÁªÂç¾¡¤ò¼õ¤±¡¢µìÇÉÈ¶¥°¥ë¡¼¥×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç²ñ¹ç¤ä¿©»ö²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡»2·î25Æü¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¡¢À¾Â¼¹¯Ì¡Ê¤ä¤¹¤È¤·¡ËÅÞÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤é¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¥°¥ë¡¼¥×Ìó20¿Í¤¬ÀÖºä¤Î¹âµéÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç¿©»ö²ñ¡£
¡»Æ±Æü¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¡¢ÌÚ¸¶À¿Æó¸µ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤é¡¢µì´ßÅÄÇÉµÄ°÷¤é30¿Í¡Ê½éÅöÁªÁÈ12¿Í´Þ¤à¡Ë¤¬ÅÔÆâ¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç²ñ¹ç¡£
¡»Æ±Æü¡¢ÈøºêÀµÄ¾¡Ê¤Þ¤µ¤Ê¤ª¡Ë´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤é¡¢µìÆó³¬ÇÉµÄ°÷¤é¤¬½éÅöÁªµÄ°÷4¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢ÅÔÆâÅ·¤×¤éÅ¹¤Ë½¸·ë¡£
¡»2·î26Æü¡¢ÎÓË§Àµ¡Ê¤è¤·¤Þ¤µ¡ËÁíÌ³Áê¡¢¾®Ìî»û¸ÞÅµ¡Ê¤¤¤Ä¤Î¤ê¡ËÅÞÀÇÄ´²ñÄ¹¤é¡¢µì´ßÅÄÇÉµÄ°÷Ìó20¿Í¤¬ÀÖºä¤Î¥Õ¥°ÎÁÍýÅ¹¤Ç²ñ¹ç¡£
¡»Æ±Æü¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¤é¡¢ÌÐÌÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î15¿Í¤¬¹ñ²ñÆâ¤Î°ì¼¼¤ÇÃë¿©²ñ¡£
Á°½Ð¤ÎÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Î²ñ¹ç¤âÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤¿2·î18Æü¤ÎÍâ½µ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¥ß¥½¡£¹â»Ô1¶¯ÂÎÀ©¤¬·öÅÁ¤µ¤ì¡¢À¤´Ö¤Ï¼«Ì±¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Î²¼¡¢ÃÄ·ë¤·¤Æ¹ñ²ñÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¡£
ÈîÂç²½¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«¤é¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¤«¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¤ÎÌÜÂë¤ÎÌÜ¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿µìÇÉÈ¶¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆ°¸þ¤Ç¡¢±ÊÅÄÄ®¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2·î26Æü¤ÎÌÚÍËÆü¤ËÌÐÌÚ¥°¥ë¡¼¥×¤¬³«¤¤¤¿Ãë¿©²ñ¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤ÏÇÉÈ¶¤òÄêµÁ¤¹¤ë¡ÖÇÉÈ¶3Í×·ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡¡
¡ÇÉÈ¶¤Î»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ë¡£
¢ÇÉÈ¶ÀìÍÑ¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ë¡£
£ÄêÎã²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î3ÅÀ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÇÉÈ¶¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö£¤ÎÄêÎã²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÆÇÉÈ¶¤È¤âËè½µÌÚÍË¤ËÃë¿©¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÀ¶ÏÂ²ñ¡Êµì°ÂÇÜÇÉ¡Ë¤Ê¤é¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô8³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ù¤ÇËè½µÌÚÍËÀµ¸á¤¤Ã¤«¤ê¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢³ÆÇÉÈ¶¤È¤âÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ËÄêÎã²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬ÉÔÊ¸Î§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ÏµÄ°÷¤ÎÇÉÈ¶¤«¤±»ý¤Á¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎµÄ°÷¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÇÉÈ¶¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÇÉÈ¶´Ö¤Î¤µ¤äÅö¤Æ¤Ï·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÉÈ¶¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢ÌÚÍË¤ÎÄêÎã²ñ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤äµÄÏ¢¤¬ÌÚÍË¤ÎÃë¤Ë³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2·î26Æü¤ÎÌÐÌÚ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃë¿©²ñ¤Ï¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£ÌÚÍËÄêÎã²ñ¤¬Éü³è¤¹¤ì¤Ð¡¢µÄ°÷¤Î¥°¥ë¡¼¥×°Ï¤¤¹þ¤ß¤Ë¤âÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤òÇÉÈ¶²óµ¢¤ÎÃû¤·¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¸þ¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¡ÖÇÉÈ¶2¡¥0¡×¤Î3Îà·¿¡Û
¹â»Ô¼«Ì±¤ÎÂ¸µ¤ÇÉü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½ºß¤ÎÇÉÈ¶¡ÊÅª¤Ê¤â¤Î¡Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤ÎÎà·¿¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¤À¯¼£Åª¤Ê¸Ç¤Þ¤ê¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤À¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÅ¯É×»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Öµì°ÂÇÜÇÉ¤ÈÀÑ¶ËºâÀ¯µÄÏ¢¤Ë½¸¤Þ¤ëµÄ°÷¤é¤¬à¹â»Ô¼óÁê±þ±çÃÄá¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤Ï·ûË¡9¾ò²þÀµ¤ä°ÂÊÝ¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿±¦ÇÉÅªÀ¯ºö¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯ºö¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢´Ë¤ä¤«¤ËºÆ·ë½¸¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯µÄÏ¢¤ÏÀÖ»ú¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤Ç¤âºâÀ¯¤ò³ÈÂç¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Ï¼óÁê¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¡×
2·î¤ÎÁíÁªµó¤ÇÅöÁª¤·¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤Î½°±¡µÄ°÷¤Ï39¿Í¤Ë¤â¾å¤ë¡£Î¢¶âÌäÂê¤ÇÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤Ê¤É¤ò¿©¤é¤Ã¤¿ÇëÀ¸ÅÄ»á¡¢À¾Â¼»á¡¢¾¾ÌîÇî°ì»á¤È¤¤¤Ã¤¿´´Éô¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¡¢ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡¢ÁÈ¿¥±¿Æ°ËÜÉôÄ¹¤ÎÍ×¿¦¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
ÀÑ¶ËºâÀ¯µÄÏ¢¤Ë¤â½éÅöÁªÁÈ66¿ÍÃæ48¿Í¤¬Âçµó¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢121¿Í¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¹â»Ô»á¤Ï¼«¤éÇÉÈ¶¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Î±þ±çÃÄ¤â¡Ö¹â»ÔÇÉ¡×¤È¤ÏÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÈà¤é¤ò¡ÖÊÌÆ°Ââ¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Á¹â»Ô¡×¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤ÏÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡¢´ä²°µ£Á°³°Áê¡¢Â¼¾åÀ¿°ìÏºÁ°ÁíÌ³Áê¤é¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÇÍ×¿¦¤òÌ³¤á¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤âÅÞÆâ¤Ç¤Ï²º·òÊÝ¼é¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÊÝ¼é¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¥¿¥«ÇÉÅª¿§ºÌ¤Î¶¯¤¤À¯ºö¤ò¹¥¤à¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤ÏÈãÈ½Åª¡£¸½ºß¡¢µìÀÐÇËÇÉ¤äÌµÇÉÈ¶¤òÃæ¿´¤Ë20¿Í¤Û¤É¤ÎµÄ°÷¤¬¥°¥ë¡¼¥×²½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
3¤ÄÌÜ¤Ï¹â»Ô±þ±çÃÄ¤È¥¢¥ó¥Á¹â»ÔÇÉ¤ÎÃæ´ÖÁÈ¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ù»ý¤Ë¤â¥¢¥ó¥Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¹½¤¨¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢ËãÀ¸ÇÉ¡¢ÌÐÌÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¡£
¤½¤ÎÉ®Æ¬¤ÏÌÐÌÚ¥°¥ë¡¼¥×¤È¶¦¤ËÀè¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô¸õÊä¤ò¿ä¤·¡¢¸½À¯¸¢¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËãÀ¸ÇÉ¤À¤í¤¦¡£¼«Ì±¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÁíÁªµó¸å¡¢66¿Í¤Î½éÅöÁªµÄ°÷¤òËãÀ¸»á¤¬Ç®¿´¤Ë¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÅÞÆâ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿·¿ÍµÄ°÷11¿Í¤ò´Þ¤à18¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤Ï42¿Í¤«¤é60¿Í¤ÎÀªÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËãÀ¸ÇÉ¤Î·ëÂ«¤Î¶¯¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¤Û¤«¤ÎµìÇÉÈ¶¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë°Ê¾å¤Î¿¼¹ï¤Ê¶¼°Ò¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤ÎËãÀ¸ÇÉ¤À¤¬¡¢¾ðÀª¼¡Âè¤Ç¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤ÎÎëÌÚ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖËãÀ¸ÇÉ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËãÀ¸»á¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÇÉÈ¶¤òÎ¨¤¤¤ëÅÞÆâ¤Î¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ¯¸¢Í¿ÅÞºÇÂç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÅÞÆâ¥Ñ¥ï¡¼¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¹â»Ô»á¤òÁíÍýÁíºÛ¤ËÃ´¤¤¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¼óÁê¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢ËãÀ¸»á¤Î°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎàÃÆá¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
Àè¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡¢ÎÓÁíÌ³Áê¤ò¿ä¤¹¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬Îö¤·¤¿´¶¤Î¤¢¤ëµì´ßÅÄÇÉ¤âÃæ´ÖÁÈ¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤ÏºâÀ¯µ¬Î§½Å»ë¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤äLGBTÍý²òÁý¿ÊË¡ÍÆÇ§¤Ê¤É¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î¥¿¥«ÇÉÅªÀ¯ºö¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¤¸Ãæ´ÖÁÈ¤ÎËãÀ¸ÇÉ¡¢ÌÐÌÚ¥°¥ë¡¼¥×¤è¤êÀÐÇË¤µ¤ó¤ä´ä²°¤µ¤ó¤é¤Î¥¢¥ó¥Á¹â»Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¶á¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼«Ì±µÄ°÷Èë½ñ¡Ë
ÇÉÈ¶²óµ¢¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë
¼«Ì±¤¬ÇÉÈ¶²óµ¢¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Îà·²¤ì¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤À¼Áá¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¼«Ì±Ãæ·ø¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö66¿Í¤Î½éÅöÁªÁÈ¤Ï¹â»Ô¿Íµ¤¤ÇÅöÁª¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤Ðà¹â»ÔÇÉá¤Ë½êÂ°¤·¤ÆÀ¯¼£³èÆ°¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·²¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ê¼óÁê¤ÏµìÇÉÈ¶¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù»ýÊìÂÎ¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½éÅöÁªÁÈ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Ý¥¹¥ÈÇÛÊ¬¤ä¿·¿ÍµÄ°÷¶µ°é¡¢Èë½ñºÎÍÑ»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÉÈ¶ËÜÍè¤Îµ¡Ç½¤òµá¤á¤Æ¡¢µìÇÉÈ¶¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µìÇÉÈ¶¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¦¤â¤³¤³¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¿·¿Í¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢ÇÉÈ¶Éü³è¤ÎÆ°¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¼«Ì±¤ÎÇÉÈ¶²óµ¢¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î´±Î½¡¦¸Å²ìÌÐÌÀ»á¤À¡£
¡ÖÅÞ¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼çÆ³¸¢³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¿ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ã±°Ì¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤í¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯9·î¤Ë¤Ï¼«Ì±ÁíºÛÁª¡¢2Ç¯¸å¤Î²Æ¤Ë¤Ï»²±¡Áª¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÁªµó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤¹¤Ç¤ËµìÇÉÈ¶¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ëµ¯¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÇÉÈ¶²óµ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÇÉÈ¶Á´À¹¤Î»þÂå¡¢¼«Ì±¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð·ãÎõ¤ÊÇÉÈ¶´Ö¹³Áè¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Ï¹â»Ô1¶¯ÂÎÀ©¤Î²¼¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼«Ì±¤¬ºÆ¤ÓÂÐÎ©¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¼«Ì±¤¬³ä¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÂÐÃæ³°¸ò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÈ÷Ãß¤¬¿Ô¤¤ë²Æ°Ê¹ß¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯11·î¤ËÃæ¹ñ¡¦¿¼圳¤Ç³«¤«¤ì¤ëAPEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Ç¡¢ÂÐÃæ´Ø·¸¤ò¤É¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤«¡£ÅÞÆâ¤Ç¿¼¹ï¤Ê°Õ¸«ÂÐÎ©¤¬µ¯¤³¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢µìÇÉÈ¶¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÂÐÃæÍ»ÏÂ¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Î¤«¡¢ÂÐÃæ¶¯¹Å¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤«¤Ç¡¢ÅÞÆâÎÏ³Ø¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂÐ±þ¼¡Âè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±Æâ¤Î¥à¡¼¥É¤¬¹â»Ô±þ±ç¤«¤é¥¢¥ó¥Á¹â»Ô¤Ø¤È¡¢Âç¤¤¯Ä¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÌîÅÞ¤Î¼åÂÎ²½Ãø¤·¤¤¹ñ²ñ¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Î¤è¤¦¤À¡£
¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò