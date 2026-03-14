激闘を終えた侍たちの″リラックスタイム″侍ジャパンが激闘を繰り広げたＷＢＣ東京ラウンドの最中、FRIDAY記者が目撃したのは、東京ドームを熱狂させた男たちのリラックスタイムだった。３月７日の韓国戦後、黒のパーカーのフードをすっぽりと被り、白いマスクで顔を覆う″完全防備″で都心の路上に姿を現したのは、この日ソロ本塁打を放った吉田正尚（32）だ。球場での豪快なプレーとは打って変わり、超警戒モードで西麻布（港区