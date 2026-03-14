「特命監査部長」という存在ニデックの第三者委員会による調査報告書は、日本企業の不祥事としては異例ともいえる踏み込んだ内容だった。前編『衝撃の「不正1397億」…！ニデック「調査報告書」がにじませた創業者“逮捕”の可能性――徹底調査に込められた「元特捜検事」の本気と覚悟』で示したように、損失の計上先送りや売上の前倒し計上など、複数の会計不正が確認され、純資産への負の影響額は1397億円に上った。報告書は、こ