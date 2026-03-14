元KAT-TUNの中丸雄一をはじめ、数々の芸能人を土に埋めてきたバラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）の新人女性ディレクターが、まさかの人物にロックオン！恐いもの無しの彼女の新ターゲットは、79歳になった教育評論家の「尾木ママ」こと尾木直樹氏だった……！ 【TVer】79歳尾木ママの“映えInstagram投稿”に千鳥「なんですか、このおぞましい写真！」「かわいい～って思って見ている人、本人しかいな