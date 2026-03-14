1月末からパチンコホールの近くにある景品交換所で業務委託という形で働くようになって、だいぶ仕事にも慣れてきた。原則として1人で切り盛りするんだけど、冷暖房完備だしテレビはあるし平日は暇だし、ごっつええ感じである。その上勤務中にパソコンを立ち上げて原稿を書いててもお咎めなし。とにかく誤差さえ発生しなければ問題ない、というスタンスの仕事場なのでたまらない。月の半分はシフトに入っているが、1日行って休み、