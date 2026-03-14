パチンコ5戦4敗の初心者に、景品交換所スタッフが伝えたいこと「端玉をお菓子に替えるのはマジで勿体ない」

1月末からパチンコホールの近くにある景品交換所で業務委託という形で働くようになって、だいぶ仕事にも慣れてきた。原則として1人で切り盛りするんだけど、冷暖房完備だしテレビはあるし平日は暇だし、ごっつええ感じである。

その上勤務中にパソコンを立ち上げて原稿を書いててもお咎めなし。とにかく誤差さえ発生しなければ問題ない、というスタンスの仕事場なのでたまらない。

月の半分はシフトに入っているが、1日行って休み、また1日行って休むという塩梅なので身体の負担もない。原稿仕事だけで食うのはしんどかったが、この求人に応募して良かったとつくづく思う……。（文：松本ミゾレ）

意外に多い「なぜそんな額を交換しちゃうのか」

パチンコホールの近くにある景品交換所は、密接な関係にある。まずホールでお客が遊技した結果得た出玉をカウンターで景品に交換する。

次にお客はその景品を、僕らがいる景品交換所に持ち込む。そこで景品の種類と枚数に応じた現金を提示し、景品を買い取ることになる。そしてこの買い取った景品を、今度は景品問屋が定期的に買い取ってくれる形になる。景品問屋は交換所から景品を買い取り、今度はそれを再びホールに納入する。

これが三店交換方式の由来。三つの店が関与するサイクルになっているわけだ。僕の仕事はホールのお客から景品を買い取ることと、問屋に既定の数の景品を売り渡すこと。これが主である。メインはやはりお客からの景品買取だが、これに関しては当初の見立てと実情が大きく異なっていた。

異様に、低額の交換が多かったのだ。僕が客として景品交換所に景品を持ち込む場合、大体少なくても5,000円ぐらいが下限だった。というのも、あまりに安い景品としか交換できない出玉は、会員カードに貯玉しているためだ。

どうせ依存症はまた打ちに来るのだから、毎回手間を掛けて交換してもなぁ……という思いが強い。また、2,000円とか3,000円の交換をするのも惨めに感じているというのも大きい。「そんな些細な金額を交換してどうすんの」と思っちゃうわけだ。

しかし現実に景品交換所に入って働いてみると、数百円から1,000円台の交換がかなり多いことに気付いた。なるほど今はホールでも低貸しが主流。なので低貸しで遊んで生じた出玉を交換し、毎回小銭に替えているお客が多いというわけだ。……でも、これって勿体ないよね。何故なら今、大抵のホールでは景品交換可能な金額って最低でも200円から。ホールによっては最低500円から、という例もある。また都内ではたしか1,000円以下は交換所に持ち込める景品が存在しないケースもあるんだっけ？

つまり、中途半端に端玉が出ると、都度お菓子とかジュースをホールのカウンターで交換する羽目になり、その上で雀の涙みたいな景品を交換所に持ち込む羽目になる。うん、勿体ない。

たとえ等価レートの店であっても端玉は絶対に出るわけだし、その都度ちゃんと貯玉しておかないと損をしてしまう。

非等価の地域なら余計に貯玉は大事になるだろう。総じて会員カードを作って貯玉をすることが、ただでさえ損しがちなパチンコホールでは出血量を抑えるためにも必須だと僕は考えている。

パチンコビギナーが早速防戦一方…負けを抑える意味でも貯玉しようね！

折しも先般、おーぷん2ちゃんねるに「パチンコ始めて1週間のワイの収支wwwww」というスレッドが立っていた。スレ主はパチンコを覚えたてということだがすっかりのめり込んだようで、1週間のうち5回もホールに突撃している。

その結果は5戦4敗。毎回の負け額は4桁で収まっているので、恐らく低貸しで遊んでるのだろう。唯一勝った日のスコアも+3,800円となっている。ここまでの結果は合計で-11,800円。低貸しでこれを取り返すとなると、数日かけてのんびり挑むのがいいかな。1日ではしんどそう……。

で、僕はこういう人にこそ貯玉ができるホールで会員カードを作ることをおすすめしたい。さっきも書いたが、本当に毎回貯玉せずに交換して、端玉でいらないお菓子とかもらってしまうぐらいなら、ある程度しっかり貯蓄してから交換した方が無駄がない。

パチンコほど金銭的に無駄な娯楽もないので、あんまりここを効率的にアレしても……って声もあるだろうけど、チリも積もれば、という奴だ。絶対貯玉すべきだ。

どうせまた来るんだから、次回のための資源を残しておく方がいいだろう。僕のいる交換所も、4月から交換可能な金額の下限が200円から500円になってしまう。そうすると900円分の出玉をホールのカウンターで交換するとなると、500円相当の景品1つに、480円相当のお菓子やジュースを選ばなければならなくなる。これはマジで勿体ない。貯玉しておけばその無駄もなくなる。

あと、普通に200円とかだけ交換に来る人多いけど、正直意味が分からねえ。そんな額をいちいち交換する手間を使うなら、全部飲ませて帰ればよくね？ とか思ってしまう。

長くやればやるだけ収支も赤くなるのがギャンブルってもんだけど、どうせ血を流すにしても適時絆創膏を貼るような対処ぐらいはすべきだろう。

交換のたびに結構な端玉を欲しくもないお菓子と交換するよりは、カードを作って貯めておこうじゃないか。そういうちょっとしたセコい立ち回りが、数年後にはバカにできない収支に結び付くのだ。ま、打たないのが一番なんですけどね。