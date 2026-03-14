友達だからといって、相手の生活や仕事、果ては家族にまで土足で踏み込むような「マウント」は絶縁一直線だ。 投稿を寄せた40代女性（福岡県）は、友人の変貌に我慢の限界がきたという。その友人は、女性の服装などにダメ出しをしてきたそう。質が悪いのは「私に行った内容すら覚えてない」ことだ。「自分がやっていることは絶対に間違いはない」無自覚に人を傷つけてくる相手に振り回されるのは時間の無駄でしかない。「自分のこ