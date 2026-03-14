最近は、幽霊が見えるという現象も科学で説明できると言われている。しかしそれでも、何かが見えてしまった人は困惑するものだ。エピソードを寄せたのは、現在30代の女性。15年ほど前、仕事とプライベートに忙殺されていた20代の頃に体験した、理屈では説明のつかない出来事だ。その日、女性は深夜0時を回った頃に車で実家へ向かっていた。家まであと一息という場所には、川に面した土手があり、車1台がやっと通れるほどの狭い橋を