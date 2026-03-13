【モデルプレス＝2026/03/13】Travis Japanの松田元太とM!LKの佐野勇斗が13日、テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。交流を明かし、話題を呼んでいる。【写真】M!LK佐野が連絡先交換できていないSTARTOアイドル◆松田元太、佐野勇斗の名前間違えていた出演者同士の交流を聞かれ、佐野は「実は僕、元太くんと交流があって連絡先を交換したんですけど、最初のメッセージで『元ちゃん今日はよろし