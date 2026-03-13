Travis Japan松田元太、M!LK佐野勇斗の名前間違えていた「改名？」連絡先巡るやり取りにも反響続々
【モデルプレス＝2026/03/13】Travis Japanの松田元太とM!LKの佐野勇斗が13日、テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。交流を明かし、話題を呼んでいる。
【写真】M!LK佐野が連絡先交換できていないSTARTOアイドル
出演者同士の交流を聞かれ、佐野は「実は僕、元太くんと交流があって連絡先を交換したんですけど、最初のメッセージで『元ちゃん今日はよろしくね』って送った時、僕の名前『さのはやと』っていうんですけど『ゆうとくん今日はありがとうね！』って」と名前を間違えられたことを明かした。
松田は「え？ゆうとくんだったよね…？改名？」「変わったってことだよね？」と戸惑い、佐野は「いや生まれてからずっと『はやと』なんよ」「元から『はやと』なんよ」とツッコミ。しかし、松田は「むっず！なるほどね？」とあまり理解していない様子で、佐野が「覚えてください、今日は！」と呼びかけると、松田は「覚えます…。ごめんね？」と甘えたような声で謝罪。佐野も「いいよ」と優しく返し、スタジオを和ませていた。
また「ちゃかくん（宮近海斗／Travis Japan）とも仲良くなって、その時には（佐野が）元ちゃんの連絡先を知っていたので『元太から連絡先を聞いといて』って僕は伝えたんですけど、2年前くらいに話をしてそこから全く連絡が来ない」と宮近とも松田を通じて連絡先を交換しようとしたが、連絡が取れないと訴えた。
すると宮近は「元太には聞きました」と話し、松田は「（連絡先が）ないのよ」と佐野の連絡先が見つからないという。松田が「芸能人特有のイニシャルでやってるっしょ？」とチャットの登録名がイニシャルのため見つけづらいのではないかと尋ね、佐野が「いやいや！俺は…あぶね！」「言わせんなって！」とつい自分の登録名を口にしそうになり、笑いを誘っていた。
このやり取りに、ファンからは「笑いが止まらない」「この2人微笑ましい」「ちゃか連絡先交換してあげて」「可愛すぎて滅」などの反響が寄せられている。同日の放送で、M!LKは『爆裂愛してる』、Travis Japanは『陰ニモ日向ニモ』を披露していた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LK佐野が連絡先交換できていないSTARTOアイドル
◆松田元太、佐野勇斗の名前間違えていた
出演者同士の交流を聞かれ、佐野は「実は僕、元太くんと交流があって連絡先を交換したんですけど、最初のメッセージで『元ちゃん今日はよろしくね』って送った時、僕の名前『さのはやと』っていうんですけど『ゆうとくん今日はありがとうね！』って」と名前を間違えられたことを明かした。
◆佐野勇斗＆松田元太、仲睦まじいやり取りに反響
また「ちゃかくん（宮近海斗／Travis Japan）とも仲良くなって、その時には（佐野が）元ちゃんの連絡先を知っていたので『元太から連絡先を聞いといて』って僕は伝えたんですけど、2年前くらいに話をしてそこから全く連絡が来ない」と宮近とも松田を通じて連絡先を交換しようとしたが、連絡が取れないと訴えた。
すると宮近は「元太には聞きました」と話し、松田は「（連絡先が）ないのよ」と佐野の連絡先が見つからないという。松田が「芸能人特有のイニシャルでやってるっしょ？」とチャットの登録名がイニシャルのため見つけづらいのではないかと尋ね、佐野が「いやいや！俺は…あぶね！」「言わせんなって！」とつい自分の登録名を口にしそうになり、笑いを誘っていた。
このやり取りに、ファンからは「笑いが止まらない」「この2人微笑ましい」「ちゃか連絡先交換してあげて」「可愛すぎて滅」などの反響が寄せられている。同日の放送で、M!LKは『爆裂愛してる』、Travis Japanは『陰ニモ日向ニモ』を披露していた。（modelpress編集部）
【#Mステ 放送中】— music station (@Mst_com) March 13, 2026
続いて #TravisJapan?
七五三掛龍也 出演ドラマ
『ぜんぶ、あなたのためだから』挿入歌
「陰ニモ日向ニモ」をTV初披露????
?コメント
?七五三掛さん「大人の色気を纏ったTravis Japanが見れる一曲になっています」
?宮近さん「陰ニモ日向ニモ Mステデモ披露できるヒモ… pic.twitter.com/k6FNuMbLCV
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】