12日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が、21日（土）に岡崎中央総合公園総合体育館で行われるSVリーグ男子第18節GAME1の日本製鉄堺ブレイザーズ戦で愛知県岡崎市を拠点として活動するダンスクラブ「MoneDanceClub」の出演が決定したことをクラブ公式サイトで発表した。 「MoneDanceClub」は、愛知県岡崎市額田地区を拠点として活動するダンスクラブである。代表は2