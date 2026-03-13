交際しながらも結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアへ7日間の旅行に出かけ、最終日に「結婚」か「別れ」を決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が、3月12日に放送された。スタジオのヒコロヒー、藤本美貴、ゆうちゃみらが見守る中、カップルたちのリアルな話し合いが展開される。【映像】モデル彼女の胸の内公園のベンチでの話し合いの最中、モデルのルナ