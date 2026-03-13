交際しながらも結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアへ7日間の旅行に出かけ、最終日に「結婚」か「別れ」を決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が、3月12日に放送された。スタジオのヒコロヒー、藤本美貴、ゆうちゃみらが見守る中、カップルたちのリアルな話し合いが展開される。

【映像】モデル彼女の胸の内

公園のベンチでの話し合いの最中、モデルのルナ（29）が結婚を先延ばしにする彼氏・ユウキ（31）に対し、ついに最終的な要求を突きつけた。

「この旅でハッキリさせたい」と切り出したルナは、ユウキに対して一番求めているものは「計画性」だと断言。「何年までにこうできるから、こうしてほしいっていうのをユウチくん（ユウキ）の中で答えを出してくれて、それが私がイエスかノーかの問題やから」と、曖昧な現状維持を許さない強い姿勢を見せた。

さらに「10年後まで待ってほしいって言われたら、“ノー”やん。そもそもな」と、自身の出産や年齢のタイムリミットを考慮した現実的な期限の提示を求めたルナ。口約束ではなく、具体的な人生の計画表を求める彼女の覚悟に、これまで逃げ腰だったユウキはどう応えるのか。決断の時は刻一刻と迫っている。