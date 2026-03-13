FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは3月13日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「春得セール」を開始した。3月19日15時まで。FRONTIERの春セール初心者におすすめのエントリーモデルや、ゲームがもらえるキャンペーン対象モデルなど、人気ゲーミングPCを中心に全18機種を特価販売する期間限定セール。今回セールのいちおしモデルというのが、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070