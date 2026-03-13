乃木坂46・小川彩が登場する『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』（東京ニュース通信社／2026年3月24日発売）の表紙が発表された。 【写真】裏表紙には私立恵比寿中学・風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜が登場 『B.L.T.graduation2026』は「卒業」をテーマに、この春、高校・中学を卒業するアイドル・女優たちをオール制服で切り取ったオムニバスグラビア＆インタビュームック。 今号の表紙を飾