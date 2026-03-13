乃木坂46・小川彩が登場する『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』（東京ニュース通信社／2026年3月24日発売）の表紙が発表された。

【写真】裏表紙には私立恵比寿中学・風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜が登場

『B.L.T.graduation2026』は「卒業」をテーマに、この春、高校・中学を卒業するアイドル・女優たちをオール制服で切り取ったオムニバスグラビア＆インタビュームック。

今号の表紙を飾るのは乃木坂46・小川彩。表紙に採用されたのは、イヤーマフに手をあててこちらを見つめるカット。3年前、中学卒業時にも同誌で表紙を飾ったが、その頃からの成長を感じさせつつも小川らしいあどけなさも残った表紙となった。

一方、裏表紙を飾るのは私立恵比寿中学・風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜。裏表紙には、仲良し同級生トリオで顔を寄せ合うカットが採用された

グラビアは登下校や放課後を思わせるスポットなど、リアルなスクールライフを彷彿とさせるカットが満載。さらに自身の学校生活やこれからの目標、プライベートについても赤裸々に語ったインタビューも掲載される。

中面には、グループ最年少の中学3年生、6期生の川端晃菜が登場。撮影では、思うままに髪を可愛くアレンジしてみたり、靴下を脱いで好きな色のペディキュアを爪にそっと塗ってみたりと、「おしゃれ」を意識し始めた少女を表現している。

今号をセブンネットショッピング、ローソンエンタテイメントで購入するとポストカードがプレゼント（絵柄は選択可）。2026年3月6日（金）17：00～2026年4月30日（木）23:59までに購入すると抽選で特典1種につき5名に、直筆サイン入りポストカードが追加で1枚プレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）