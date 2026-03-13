●あす14日(土)から天気が落ち着き、来週17日(火)までは安定した空模様続く●来週にかけて気温は順調に上がり、季節は緩やかに冬から春へと移り変わる見込み●今月末～4月前半は平年より気温高めの日々。サクラシーズンは過ごしやすい陽気に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 上空の強い寒気の影響で、活発な雨雲や雪雲が日本海側を中心に流れ込みました。また北風も一段と強く、きょう13日(金)はところどころで20メート