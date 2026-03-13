●あす14日(土)から天気が落ち着き、来週17日(火)までは安定した空模様続く

●来週にかけて気温は順調に上がり、季節は緩やかに冬から春へと移り変わる見込み

●今月末～4月前半は平年より気温高めの日々。サクラシーズンは過ごしやすい陽気に



上空の強い寒気の影響で、活発な雨雲や雪雲が日本海側を中心に流れ込みました。

また北風も一段と強く、きょう13日(金)はところどころで20メートル近い最大瞬間風速を観測。

日中の最高気温は各地10度前後と、冷たい北風が体に堪える一日となりました。

この時間にかけて雨雲の流れ込みは少しずつ弱まっていて、不安定な空模様は解消しつつあります。





あす14日(土)からは天気が落ち着き、来週にかけて気温は順調に上がっていく予想です。

あす14日(土)、あさって15日(日)とこの週末はまだ冷たい空気が残るものの、来週は最高気温が15度を超える日々で、季節は緩やかに冬から春へと移り変わっていきそうです。

ただしまだ朝晩は暖房が活躍する寒さで、日中との寒暖差も大きくなります。

季節の代わりの目の気温変化で、風邪など引かないように体調管理をしっかりと行っていきましょう。





なお、きのう12日(木)気象台が発表した1か月予報では、来週以降平年より高い気温が続く、という見通しです。3月下旬、県内でサクラシーズンが始まる頃は春の過ごしやすい陽気となりそうです。

あす14日(土)は日本海側のほど雲が目立ちますが、大きな天気の崩れはなく、落ち着いた空模様となりそうです。

最高気温は各地13度前後。きょう13日(金)より気温は上がるものの、まだ北風が吹き、気温以上に空気は冷たく感じられそうです。油断せずに寒さの対策を行いましょう。





花粉情報です。

あす14日(土)も空気は冷たいですが、症状が出るには十分な花粉が飛散する予想です。しっかり対策を行いましょう。





あさって15日(日)も概ね穏やかな空模様。

最高気温は15度を超えるところもあり、日中は日ざしの下だと過ごしやすくなりそうです。

ただし朝晩はまだヒンヤリ空気に包まれる予想です。暖房も活用しながら体を暖めてお休みください。





来週17日(火)までは安定した空模様が続く予想です。次に天気が崩れるのは18日(水)になるとみていて、週の後半にかけて少々ぐずついた空模様になる見込みです。

雨が降っても気温は高めで、来週の最高気温は15度を超えるところが多く、順調に春の暖かさに変わっていく見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）