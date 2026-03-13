フジテレビ系バラエティ特番『国民的マジックの祭典 マジシャン日本一決定戦SP』(14日21:00〜)のMCを務める川島明、内田有紀、チョコレートプラネットが、コメントを寄せた。(左から)内田有紀、草なぎ剛、LUNAこの番組は、ジャンルの垣根を越え、現役最強と呼び声高い世界で活躍する日本人マジシャンたちが、技術とプライドをかけて対決する、日本マジック界史上初の賞レース。審査員には、プリンセス天功、Dr.レオン、KiLa、緒川