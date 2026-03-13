【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の河内大和、中島瑠菜、白山乃愛が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。【写真】「８番出口」話題俳優「日アカ」にブレイズヘアで登場◆中島瑠菜ら、ドレスから美肌披露河内は「８番出口」、中島は「TOKYOタクシー」、白山は「秒速5センチメートル」、坂東龍汰は「爆弾」で新人俳優賞を受賞。普段