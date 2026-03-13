総務省は、東南アジア各国と連携し、人工知能（AI）モデルの開発や関連法制の整備で協力を進める方針を表明した。林芳正総務大臣が就任後初となる外遊でベトナムを訪問し、当地で開催された日本・東南アジア諸国連合（ASEAN）デジタル大臣会合に出席。AIの開発推進に関する「日ASEANデジタル大臣共同声明」を提案し、採択された。 ベトナムのフン科学技術大臣と共同議長を務めた林氏は会合で、「日本はASEANの発展