冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」を使った蒸しパンが、SNS上で話題になっています。それを受けて、「アイラップ」の公式「X」アカウントが、「アイラップホルダー」を使ったレシピを公開しています。【画像】わぁ…めっちゃおいしそう＆簡単！コチラがアイラップ公式の「蒸しパン」レシピです！「アイラップホルダー」に「便利！」「初めて知った」の声公式アカウントは、「ホット