冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」を使った蒸しパンが、SNS上で話題になっています。それを受けて、「アイラップ」の公式「X」アカウントが、「アイラップホルダー」を使ったレシピを公開しています。

【画像】わぁ…めっちゃおいしそう＆簡単！ コチラがアイラップ公式の「蒸しパン」レシピです！

「アイラップホルダー」に「便利！」「初めて知った」の声

公式アカウントは、「ホットケーキミックスを使った、アイラップ蒸しパンが話題のようです。簡単な上、余計な洗い物も出ないので、思い立った時にすぐ作れますよ」とコメントし、レシピを紹介。このレシピでは、「アイラップ」を立てて食材を入れやすくし、そのまま電子レンジで加熱できる「アイラップホルダー」が使われています。

【用意するもの】

・ホットケーキミックス：150グラム

・卵：1個

・牛乳：100ミリリットル

【作り方】

（1）「アイラップホルダー」に「アイラップ」をセットし、材料をすべて入れる。

（2）「アイラップ」に入れた材料を、もんで混ぜ合わせる。

（3）材料が混ざったら、「アイラップホルダー」にセットし、耐熱皿にのせて、電子レンジ500ワットで4分30秒加熱する。ホルダーがない場合は、耐熱性の器にのせ、袋を結ばずにねじって加熱する。

（4）竹串を刺し、生地が付いてこなければ完成。生地が付く場合は、10〜20秒ずつ加熱して様子を見る。

このレシピの投稿は224万回以上表示され、2万4000件の「いいね」が寄せられる、大反響となりました。

「アイラップホルダーはいいぞ…！」という公式アカウントのコメントに、X上では「初めて知った、買おっかな」「はっ！無意識でカートに入れてた」「レンジできるのすごい便利。買う！」との声が上がっています。

実際に「アイラップ蒸しパン」を作った人からは、「ふわもちのおいしい蒸しパンができて最高」「簡単でおいしかったです！これはよいおやつ」「アイラップ最強です」「毎日作ってる」と絶賛するコメントが寄せられています。

