残酷な現実を突きつけられた開幕戦オーストラリアGPからわずか4日──。アストンマーティンとホンダは上海へと移動し、第2戦・中国GPの週末を迎えた。決勝レースで1チームだけ実走テストを行なうという姿は、現実を突きつけられたと言うよりも、彼ら自ら飛び込んだ現実と言っていい。アストンマーティンは中国GPで「開幕前テスト」を終えられるかphoto by BOOZYパワーユニットのデータ異常で、フェルナンド・アロンソはFP1