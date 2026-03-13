日本テレビの岩田絵里奈アナが3月8日、レギュラー出演する『シューイチ』に出演し、3月いっぱいで同局を退社することを発表した。今後については、宮根誠司や羽鳥慎一らが所属する芸能事務所・テイクオフに所属し、フリーアナウンサーとして活動していくと「スポーツ報知」が報じている。2018年、日本テレビに入社した岩田アナだが、ジュニアアイドルも経験したキャリアとアナウンス力で、1年めから注目された。「入社しておよ