日本テレビの岩田絵里奈アナが3月8日、レギュラー出演する『シューイチ』に出演し、3月いっぱいで同局を退社することを発表した。今後については、宮根誠司や羽鳥慎一らが所属する芸能事務所・テイクオフに所属し、フリーアナウンサーとして活動していくと「スポーツ報知」が報じている。

2018年、日本テレビに入社した岩田アナだが、ジュニアアイドルも経験したキャリアとアナウンス力で、1年めから注目された。

「入社しておよそ5カ月後には、同局の看板番組のひとつである『世界まる見え!テレビ特捜部』の進行役に抜擢されました。その後も、情報番組『スッキリ』サブMCや、バラエティ番組『沸騰ワード10』、『カズレーザーと学ぶ。』などの人気番組でMCを務めました。日テレのエースアナウンサーと言えば、長く水ト（みうら）麻美アナといわれてきましたが、岩田アナはその後継者と目されてきたのです。

岩田アナは、番組の進行がうまく、視聴者層である女性からの支持も高いんです。そのうえ、番組内でものまねを披露するなど、親しみやすいキャラクターが受けています。フリー転向後も多くの仕事を確保できるのではないでしょうか」（芸能担当記者）

一方、岩田アナのフリー転身で気になるのは、ある“フリー仲間”との関係性、といわれている。前出・芸能担当記者が続ける。

「元NHKの中川安奈さんです。岩田アナと中川さんは、慶應義塾大学の先輩・後輩で、プライベートでも食事に行く関係。中川さんは岩田アナを『えりなちゃん』と呼んでいるようで、以前からお互いのSNSで交流の様子をたびたび公開してきました。

2025年3月末にNHKを退社し、大手芸能事務所に所属してバラエティ番組を中心に活動している中川さんは、過去の恋愛遍歴などについても赤裸々に明かす“ぶっちゃけキャラ”で人気を博しています。NHK時代から、同局らしからぬ“攻めた衣装”などで話題になっていた彼女ですが、民放に進出してからもそれは変わらずで、ノースリーブの衣装が定着するなどしており、男性からの人気が非常に強いです。

4月から岩田アナがフリーアナになれば、人気競争が勃発するのは必至です。ある種の“ライバル”となるわけですから、2人の仲にも変化が生まれる可能性も……」

フリーになっても、仲よしのままでいてほしいが……。