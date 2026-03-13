カシオ計算機は、G-SHOCKのNEW CLOTH BANDシリーズ「DW-5600MNC」を3月13日に発売した。ゴム入りのポリウレタン製クロスバンドとFIDLOCK製マグネットバックルを採用したモデルで、3種類のカラーバリエーションを展開する。価格はいずれも19,800円。DW-5600MNCカラーリングはブラックを基調としたモノクロームスキームの「DW-5600MNC-1JF」、ライトグレーにネオンイエローのアクセントを加えた「DW-5600MNC-7A8JF」、グレーのベゼル