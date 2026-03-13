俳優でフィギュアスケーターの本田望結が公開した最新ショットに反響が寄せられている。【映像】本田望結、10kg減が話題の激変ショットこれまでもInstagramで、「え、本人？すげー大人っぽい」「雰囲気すごく変わるけど、これはこれで良い感じ！」と驚きの声が寄せられた“激変”ショットや、「まさに氷上の天使！」「やっぱスケートしてる時が1番やね!!」などの反響を集めたスケートリンクで優雅にポーズを決める動画などを投