羊文学が昨年開催した日本武道館公演を収録したライブ・フィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館』が、3月29日（日）に全国47都道府県・66館の映画館で一斉上映される。本作の3月29日上映分のチケット一般発売が、3月12日（木）よりスタートした。全国上映に先駆けて開催されるFC会員限定のプレミア先行上映はすでにチケット即日完売となっており、本上映への期待も高まってい