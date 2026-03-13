（台北中央社）12日午後8時14分ごろ、東部・花蓮県近海を震源とする地震があり、花蓮県や中部・南投県で震度4を観測した。震源の深さは15.1キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.7。中央気象署（気象庁）は同日、今後3〜5日間はM4.5〜5の余震が起きる恐れがあるとして注意を呼びかけた。地震発生後には花蓮県を対象に緊急地震速報が発出された。気象署地震観測センターの何美儀技正（上級技師）は記者会見で、ユーラシア